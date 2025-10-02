Qualificazione Mondiali, l'Irlanda rende noti i 23 convocati: guida l'attacco Evan Ferguson
Attraverso i propri canali ufficiali, la Nazionale irlandese ha reso noti i 24 convocati scelti dal ct Heimir Hallgrimsson per le sfide di qualificazione al Mondiale del 2026 in programma l’11 ottobre a domicilio contro il Portogallo e il 14 ottobre, in casa contro l’Armenia. Questa la lista completa:
Portieri: Caoimhin Kelleher (Brentford), Gavin Bazunu (Southampton), Mark Travers (Everton).
Difensori: Seamus Coleman (Everton), Jake O'Brien (Everton), Dara O'Shea (Ipswich Town), Nathan Collins (Brentford), Liam Scales (Celtic Glasgow), John Egan (Hull City), Ryan Manning (Southampton), Callum O'Dowda (Cardiff City).
Centrocampisti: Will Smallbone (Millwall), Josh Cullen (Burnley), Jack Taylor (Ipswich Town), Jayson Molumby (West Bromwich), Finn Azaz (Southampton).
Attaccanti: Evan Ferguson (Roma), Adam Idah (Swansea), Troy Parrott (AZ Alkmaar), Mikey Johnston (West Bromwich), Kasey McAteer (Ipswich Town), Chiedozie Ogbene (Sheffield Utd), Sammie Szmodics (Ipswich Town), Festy Ebosele (Basaksehir).
Questa la classifica del Gruppo F dopo 2 giornate:
Portogallo - 6 punti
Armenia - 3 punti
Ungheria - 1 punto
Irlanda - 1 punto
