Infortunio Cabal, arriva il report Juve: "Tra 2 settimane nuovi esami per definire i tempi di recupero"

La sfortuna si abbatte ancora su Juan Cabal. Il difensore della Juventus, ieri schierato titolare da mister Tudor nella partita di Champions League pareggiata 2-2 contro il Villarreal, è stato costretto anzitempo per un fastidio muscolare. Arrivato stamattina al JMedical, zoppicando vistosamente, per il calciatore è previsto un nuovo stop. A darne conto è la stessa Juventus, che al termine delle visite mediche ha reso nota la situazione con un report medico ufficiale:

"Juan Cabal, uscito durante il primo tempo della partita di Champions League di mercoledì sera contro il Villareal, questa mattina è stato sottoposto presso il J|medical ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 2 settimane sarà sottoposto a nuovi esami per definire con precisione i tempi di recupero".

Cabal, ricordiamo, è uscito al 16' del primo tempo della gara di Vila-Real, sostituito da Joao Mario. Secondo Sky Sport, lo stop dovrebbe comunque aggirarsi intorno a un mese e mezzo.