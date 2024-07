Ufficiale Alcione Milano, il club conferma 2 portieri, 4 difensori e 8 centrocampisti

Grandi conferme in casa Alcione, con il club milanese che ha deciso di confermare anche in C diversi protagonisti della passata stagione. In particolar modo il club orange ha confermato quattro difensore, otto centrocampisti e due portieri. Di seguito la nota del club:

Alcione Milano 1952 comunica la conferma di quattro difensori.

Tommaso Caremoli. Orange da sempre e prodotto del vivaio di via Olivieri, è stato il giocatore di movimento più utilizzato da Giovanni Cusatis in campionato. Le presenze stagionali sono 37, delle quali ben 35 dal primo minuto. Recentemente è stato premiato da Sprint e Sport con il Pallone d’Oro, riconoscimento destinato al calciatore dilettante maggiormente distintosi durante la stagione

Paolo Chierichetti. Orange da gennaio 2022, ha presidiato la corsia di destra per un totale di 38 volte, dando anche un contributo non indifferente in zona gol. Sono in totale 5, praticamente tutti decisivi. Spiccano quelli contro Albenga (1-1), Fezzanese (2-1), Alba Calcio (1-0) e Gozzano (1-2).

*Daniele Ciappellano. Orange dall’estate del 2022, vanta un totale di 24 presenze e un gol, quello del 15 ottobre nella trasferta di Sanremo. Giocatore d’esperienza e personalità, una delle pedine più importanti per Giovanni Cusatis.

Armando Miculi. Orange dall’estate del 2023, la sua prima annata in via Olivieri l’ha vissuta da assoluto protagonista. 28 presenze e due gol, uno dei quali decisivo nella trasferta di Chieri del 7 aprile (1-1). Per il classe 2001 sarà un ritorno sui campi di Serie C, avendoli già calcati nella stagione 2022/2023 con la maglia dell’Albinoleffe.

Contestualmente Alcione Milano 1952 comunica anche le conferme di otto centrocampisti.

Stefano Bonaiti. Orange dall’estate 2021, 26 presenze e 4 gol la passata stagione.

Christian Foglio. Orange dall’estate del 2023, ha rappresentato l’arma in più per Giovanni Cusatis. Cresciuto nel vivaio del Milan, si è distinto per il grande numero di presenze (36), molte delle quali (28) dal primo minuto.

Andrea Invernizzi. Orange dall’estate del 2022, conta un totale di 30 presenze e un gol, decisivo, nella sfida interna del 20 settembre contro la Fezzanese.

Jacopo Lanzi. Orange praticamente da sempre, sarà la seconda stagione consecutiva con la prima squadra. Prodotto del vivaio, vanta una parentesi alla Vogherese (2022/2023) prima del ritorno in via Olivieri. 16 le presenze nella passata stagione.

Antonio Palma. Orange dall’estate del 2022, il numero 10 ha concluso l’anno con 36 presenze e 5 gol, tra i quali spicca quello dell’ultima giornata all’Arena Civica di Milano contro il Vado. Scuola Atalanta, tornerà a calcare i campi di Serie C dopo le annate con Renate, Piacenza, Seregno e Imolese.

Mario Piccinocchi. Orange dall’estate del 2021, sarà ancora il capitano della formazione di Giovanni Cusatis. 17 presenze la scorsa annata, il mediano scuola Milan accompagnerà l’Alcione nel primissimo anno di professionismo.

Andrea Pio Loco Boscariol. Orange dall’estate del 2021, la scorsa annata è stato il jolly di Giovanni Cusatis. 34 presenze (14 delle quali subentrando in corsa) e un totale di 7 gol. Spicca la doppietta nel 7-1 nella trasferta di Alba.

Riccardo Rebaudo. Orange da una vita e fresco di Scudetto vinto da protagonista con l’Under 19 di Luisito Campisi, è un altro prodotto del vivaio di via Olivieri. Le presenze in Serie D sono state 9 in totale, tra cui quella da titolare nell’ultima giornata contro il Vado all’Arena Civica di Milano.

Infine Alcione Milano 1952 comunica la permanenza di due portieri, Filippo Bacchin e Ousmane Gueye, che andranno a completare il reparto insieme a Federico Agazzi, già punto fermo di Giovanni Cusatis nell’ultima annata in Serie D e trasferitosi dalla Cremonese con la formula del prestito.

Filippo Bacchin. Orange dall’estate del 2022, è stato il portiere della cavalcata nella stagione 2022/2023, terminata con la vittoria dei playoff. Nell’ultima annata conta quattro presenze: una in campionato contro il Vado, una in Coppa Italia e due con l’Under 19 di Luisito Campisi.

Ousmane Gueye. Orange dall’estate del 2023, nello scorso campionato si è diviso tra prima squadra (1 presenza in campionato) e Under 19, vincendo lo Scudetto da protagonista con la formazione di Luisito Campisi.