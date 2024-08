Ufficiale Ancora colpi sull'asse SPAL-Carpi. In biancorosso approda Contiliano in prestito

vedi letture

Ancora movimenti sull'asse SPAL-Carpi dopo l'arrivo in Emilia di Puletto. È infatti il Carpi a comunicare "di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Nicolò Contiliano.

Nicolò, duttile mediano -nativo di Trapani – classe 2004, arriva in prestito dalla SPAL, squadra in cui è cresciuto calcisticamente. Durante le stagioni trascorse nella società ferrarese, Contiliano ha totalizzato 22 presenze in Serie C e – 2 stagioni fa – 8 in Serie B.

Contiliano ha sottoscritto un prestito annuale, che lo legherà al club biancorosso fino al 30 Giugno 2025".

Fanno seguito le prime parole del giocatore riprese dai canali ufficiali della società biancorossa: "Sono molto felice di essere qua. Ringrazio la Società e il Mister, con cui ho avuto già il piacere di lavorare, per la fiducia. Non vedo l’ora di raggiungere il gruppo in ritiro a Fiumalbo. Sarà un anno molto importante sia a livello personale, che a livello di squadra. Forza Carpi!".