Ufficiale Arezzo, dal Lumezzane arriva Righetta. Firma un contratto annuale

Serie C

Oggi alle 16:17

È con la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che l'Arezzo comunica "di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni di Samuele Righetti dal Lumezzane, squadra che milita nel girone A di Serie C.

Righetti, classe 2001, è reduce da una stagione da protagonista tra le fila dei lombardi, con i quali ha disputato 31 presenze, distinguendosi per la sua duttilità in campo.

Il calciatore ha firmato un contratto annuale.

A Samuele va il benvenuto di tutta la società, con l’augurio di vivere assieme una stagione ricca di soddisfazioni, personali e di squadra".