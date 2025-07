Ufficiale Arzignano, dai maltesi del Birkirkara arriva Coppola. Il difensore firma fino al 2027

Tramite i propri canali ufficiali l’Arzignano ha reso noto l’acquisitore a titolo definitivo di Alessandro Coppola, difensore classe 2000 proveniente dai maltesi del Birkirkara. Di seguito il comunicato:

Alessandro Coppola è un nuovo giocatore dell'Arzignano Valchiampo. Il difensore centrale classe 2000 arriva dal club maltese Birkirkara FC, in Premier League, firmando un contratto biennale fino al 30 giugno 2027.

Originario di Torino, Coppola per diciassette anni milita nel settore giovanile granata. Seguono le esperienze con le maglie di Ercolanese, Sondrio e Livorno tra Serie D e cadetteria dove firma sei presenze e una rete. In seguito al fallimento della società, si trasferisce in Portogallo all’Olhanense. Dopo la firma con la Triestina in Serie C e un infortunio al tendine, passa in prestito al Tsarsko Selo in Bulgaria. Poi l’approdo a Malta. Con i colori del club Birkirkara FC vive le ultime tre stagioni e ne diventa anche il Capitano (73 presenze totali e 7 reti).

Indosserà la maglia 27!