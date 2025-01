Ufficiale Arzignano Valchiampo, Sulayman Jallow arriva a titolo definitivo dal Cerignola

L'attaccante Sulayman Jallow è ufficialmente dell’Arzignano Valchiampo. Il calciatore, classe ’96 originario del Gambia, arriva dall’Audace Cerignola (Serie C – Girone C) legandosi al club fino al 30 giugno 2026.

Sono oltre 250 le sue presenze finora in carriera impreziosite da 50 reti e 26 assist. Dopo essersi messo in luce in Serie D, si divide tra cadetteria e Lega Pro Serie C. Tra le maglie indossate figurano Ascoli, Viterbese, Gubbio, Cuneo, Montevarchi, Latina, Turris e Audace Cerignola. Con i colori della società pugliese, in questa prima parte di stagione, ha realizzato 5 gol e 1 assist in 12 partite.