Avellino, Braglia: "Domani dovremo alzare i ritmi o faremo fatica contro il Padova"

Intervistato da Sky Sport il tecnico dell'Avellino Piero Braglia ha parlato in vista della sfida di ritorno della semifinale play off contro il Padova: "Siamo due squadre importanti e forse è giusto parlare di finale anticipata. All'andata ce la siamo giocata in un certo modo, ma stavolta dovremo alzare i ritmi o faremo fatica. Il Padova è una squadra piena di nomi e qualità e sotto questo aspetto siamo inferiori, per questo dobbiamo metterci più gamba. - conclude Braglia parlando del pubblico - Mille spettatori sono pochi per una città come Avellino, ma ci daranno comunque una mano. Per il resto dobbiamo mettere tutto in campo".