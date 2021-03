Avellino, la meglio gioventù: Rizzo si consacra definitivamente al professionismo

vedi letture

Il Livorno nella sessione di mercato di settembre non voleva cederlo, e, dati alla mano, aveva forse ragione: Agostino Rizzo, 22 anni proprio oggi, è uno che sposta gli equilibri, e ad Avellino lo sta dimostrando.

Voluto intensamente dal club irpino, che lo ha rilevato dai toscani a titolo oneroso, è a oggi l'unico classe '99 - per la Serie C quindi under - a giocare in una squadra di over come quella campana, vantando per altro 20 presenze, comprensive di quella dello scorso weekend contro il Catania: partita sfortunata per i lupi, ma nella quale lui si è preso comunque la scena.

Un elemento di prospettiva, sul quale l'Avellino investe anche per il futuro: richieste sul mercato non mancheranno, ma non sarà facile sottrarglielo.

Del resto il Ds Salvatore Di Somma, al momento del suo ritorno in biancoverde lo aveva detto: "Agostino è un giovane di enorme potenziale. Nel passato campionato, causa lockdown, non ha avuto l’occasione di esprimersi al meglio ma credo in lui, e per questa ragione ho voluto il suo ritorno in Irpinia. Sono convinto che con la giusta continuità potrà contribuire a costruire qualcosa di importante”.