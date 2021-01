Avellino, si lavora al ritorno di Tribuzzi del Frosinone. Ma Nesta per ora fa muro

L'Avellino per rinforzare l'attacco, visto il probabile addio di Micovschi, starebbe pensando al ritorno di Alessio Tribuzzi, già in biancoverde nella stagione 2018/19, dal Frosinone. Il classe '98 sarebbe propenso a tornare in Irpinia, ma c'è da vincere la resistenza di Alessandro Nesta che in stagione lo ha utilizzato già in otto occasioni e che deve far fronte a un reparto avanzato che conta molte defezioni. La trattativa non appare quindi facile, come riferisce Sportavellino.it, anche se eventuali arrivi in casa ciociara per rimpolpare l'attacco potrebbero aprire qualche spiraglio.