Bari, Auteri risponde alle critiche: "C'è negatività: non sono profeta, ma nemmeno coglione"

Lo striscione apparso contro mister Gaetano Auteri, ha "obbligato" il Bari ad anticipare la conferenza del mister stesso, che ha risposto alle critiche.

Queste le sue parole, riprese da tuttobari.com: "Spesso c'è insoddisfazione. Bari ha grande tradizione e prestigio. Questa è una categoria che per quelle che sono le potenzialità della tifoseria è stretta. La realtà ci dice che stiamo inseguendo una squadra che ha la media punti più alta di tutti i campionati europei. Dobbiamo però evitare di coltivare negatività sempre e comunque. A volte l'avversario gioca sul duplice risultato, ogni avversario mette tutto dentro la contesa, a volte non rispettando le regole, le partite quindi diventano difficili. Quando però si vincono, le analisi le facciamo all'interno: io sono responsabile di un gruppo di grande spessore umano, lavoriamo tutti insieme per raggiungere gli obiettivi. Si può essere anche non bellissimi, ma abbiamo grandi motivazioni. E' mio dovere tutelare e difendere dalle pressioni che ci sono, e che a volte sono esagerate. Alcune dichiarazioni sono state travisate: volevo rompere la negatività. Fra un po' avremo una partita in meno della Ternana: dobbiamo convivere con questo, il distacco si potrà ridurre solo alla fine, difficilmente prima. Non permetteremo a nessuno di sottrarci energie fisiche e mentali. Non ho le fette di prosciutto sugli occhi. Non ho obiettivi personali, a me sposta poco professionalmente: sono a posto con la coscienza. E' per il bene comune. Se avverto la fiducia della società? Io dico di sì. Ma se non fosse così, non mi cambierebbe nulla, andrei avanti lo stesso. Non sono un profeta, e nemmeno un cogl... ; in questo momento ho piacere ad allenare, e sono sicuro che sarà così per tanti altri anni".