Bari, Frattali sul Foggia: "Ben venga il derby. Saremo ancora più motivati a vincere"

Intervistato da RadioBari il portiere Pierluigi Frattali ha parlato in vista al derby contro il Foggia nei play off per la Serie B e del possibile slittamento del calendario: “Ben venga il derby, conosciamo la rivalità che c’è fra le tifoserie e saremo ancora più motivati. - continua Frattali come riporta Tuttobari.com – Il Foggia è una squadra molto aggressiva che non ti lascia giocare e sarà una partita difficile. Loro hanno giocatori d’esperienza e due-tre individualità importanti. Due risultati a disposizione? Noi per nostre caratteristiche non siamo capaci di gestire il risultato. Giocheremo per portare i tre punti a casa. Campo neutro? Per me si dovrebbe giocare in campo neutro. Non dico i quarti, dove è giusto ci sia un vantaggio. Ma almeno semifinale e finale. Sarebbe più bello".