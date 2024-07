Ufficiale Caldiero Terme, arriva un giovane centrocampista dell'Hellas: è Aiman Riahi

Il Calcio Caldiero Terme è lieto di comunicare di essersi assicurato in prestito dalla società Hellas Verona FC le prestazioni sportive del centrocampista Aiman Riahi. Il classe 2004 ha sottoscritto con il club termale un contratto annuale sino al termine della stagione 2024-2025. Aiman Riahi ha già debuttato in Serie C a 17 anni con la maglia del Mantova nella sfida in trasferta contro la Triestina nel corso della stagione 2021-2022. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 55 presenze complessive con la Primavera dell’Hellas Verona. Ad Aiman l’augurio di uno splendido percorso con i colori gialloverdi.

"Sono sicuro che sarà una bellissima esperienza. - sono le prime parole del calciatore al sito del club - A Mantova avevo vissuto un anno formativo. A Verona sono stato molto bene ed ho proseguito la mia crescita. Adesso credo di avere più risorse per affrontare la categoria. Sono carico per questa nuova avventura tra i grandi. Ringrazio il Caldiero per la fiducia”.