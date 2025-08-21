Ufficiale Il Lumezzane completa la difesa. In prestito secco dall'Hellas Verona arriva Riahi

Volto nuovo in casa Lumezzane, con il club che annuncia "l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Aiman Riahi in prestito secco dall’Hellas Verona.

Terzino destro classe 2004 natio di Casalmaggiore (Cr), ma di nazionalità marocchina, si è formato nel Settore Giovanile del Mantova con cui ha anche esordito in Serie C nella stagione 21/22 collezionando sei presenze per poi completare il percorso nelle giovanili con l’Hellas Verona. Nello scorso campionato ha vestito la maglia del Caldiero Terme in Serie C collezionando un totale di tre presenze in campionato e quattro in Coppa Italia.

Vestirà la maglia numero 14".

Queste, le sue prime parole da neo rossoblù: "Ho subito avuto sensazioni molto buone, qui ho trovato un ambiente positivo dove c’è tutto per fare bene. Ho avuto l’opportunità di svolgere già un allenamento con la squadra e anche il gruppo mi ha trasmesso sensazioni positive: l'esperienza con il Caldiero Terme mi ha permesso di farmi le ossa e adesso arrivo carico a Lumezzane. Il ruolo? Faccio il terzino però posso ricoprire più ruoli come il centrocampista centrale, sarò a disposizione del mister in qualsiasi momento per qualsiasi esigenza”.

Infine, le parole del Direttore Sportivo Simone Pesce: "Riahi è un elemento duttile che ben si è disimpegnato nella passata stagione con il Caldiero. Il suo acquisto completa la difesa”.