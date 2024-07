Ufficiale Campobasso, esperienza in difesa. Mondonico sigla un biennale con il club

Un nuovo volto in casa Campobasso, con il club che si è assicurato l'esperto difensore Davide Mondonico, "esperto centrale classe 1997 che ha firmato in mattinata l’accordo che lo legherà ai colori rossoblù per le prossime due stagioni.

Cresciuto nelle giovanili del Milan, Davide ha collezionato oltre 150 presenze e 7 gol in Serie C tra le fila di Albinoleffe, Ancona e Renate. Per lui anche 6 partite in B con il Crotone nella stagione 2021/2022".

Hanno fatto seguito, ai canali ufficiali del club, le su prime parole da lupo: “Sono molto contento di aver firmato per il Campobasso, una società molto ambiziosa che vuole costruire qualcosa di importante sin da subito. Sicuramente la presenza di mister Braglia ha influito sulla mia scelta, oltre al fatto che c’è molto entusiasmo e una tifoseria calorosa che vive di calcio. Non vedo l’ora di iniziare per raggiungere traguardi importanti”.