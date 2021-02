Carpi, Mantovani: "Soddisfatto dal mercato. Adesso abbiamo una rosa completa"

vedi letture

Matteo Mantovani, presidente del Carpi, ai microfoni di Rai Sport ha commentato le ultime novità in casa biancorossa: "Il cambio in panchina? Avevamo bisogno di motivazioni, di trovare ancora nuova energia. Anche per questo abbiamo fatto un po' di movimenti nella rosa e adesso siamo un po' più competitivi di quanto non fossimo all'inizio.

Sul mercato: "Sono soddisfatto di come ci siamo mossi, siamo aumentati sia come spinta offensiva che qualitativamente, credo potremo divertirci nelle prossime partite. La rosa è competitiva, anche grazie al recupero dei tanti assenti causa Covid nelle scorse settimane".