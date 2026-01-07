Ufficiale
Livorno, innesto d'esperienza in mezzo al campo: arriva Luperini dal Catania
Innesto d'esperienza per il Livorno in mezzo al campo. Il club labronico ha annunciato l'arrivo fino al termine della stagione dal Catania di Luperini che in questa stagione non era ancora sceso in campo con il club etneo:
"Gregorio Luperini è un nuovo giocatore dell'Unione Sportiva Livorno 1915!
Giocatore di esperienza con oltre 350 presenze tra i professionisti, fa il suo esordio tra i grandi con la maglia del Pontedera dopo l'esperienza nelle giovanili della Sampdoria. Dopo un periodo tra Juventus e Cremonese disputa numerose stagioni da protagonista con le maglie di Pistoiese, Trapani, Palermo, Perugia e Ternana tra Serie B e C.
Arriva a Livorno da Catania con la formula del prestito".
