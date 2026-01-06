TMW
Catania, Luperini in uscita: il centrocampista al Livorno in prestito
TUTTO mercato WEB
Gregorio Luperini, centrocampista classe '94 del Catania che in questa stagione non è mai sceso in campo con gli Etnei, è pronto per una nuova avventura in Serie C. Domani il giocatore passerà in prestito al Livorno.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Raimondo De Magistris Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Le più lette
3 Juventus al bivio: sconfessare il grande acquisto estivo o dare fiducia a chi non segna? C'è una soluzione che può mettere tutti d'accordo
Ora in radio
Primo piano
Serie A
La miglior risposta possibile di Miretti a Spalletti: il gol allontana il mercato e avvicina la Juventus
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile