Livorno, Luperini si presenta: "Voglio dare tutto e costruire una storia d’amore con questi colori"

Da pochi giorni nuovo calciatore del Livorno, Gregorio Luperini ha già le idee chiarissime sul percorso che vuole intraprendere in amaranto. Come riportato da TuttoCalcioCatania, il centrocampista ha parlato delle sue condizioni e delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare la nuova sfida.

“Mi manca il campo e il pallone, questo è sicuro - racconta Luperini - ma dal punto di vista atletico e della condizione fisica sto molto bene. Mi sento energico, pronto, con grande voglia di rimettermi in gioco”. Un aspetto importante, soprattutto per un giocatore che arriva con l’obiettivo di incidere subito.

Sulle prospettive future, l’ex Catania preferisce non fare calcoli: “Se sono arrivato pensando a un rinnovo o a un prolungamento? No, non è questo il punto. Penso solo a fare bene, a dimostrare di essere all’altezza del Livorno e della sua storia”.

Luperini punta tutto sull’impegno quotidiano e sul legame con l’ambiente: “Voglio dedicare tutto me stesso a questa squadra, affinché possa nascere una vera storia d’amore con questi colori. Per riuscirci, so che devo mettere tutte le mie forze al servizio del gruppo”.