Como, buone notizie per il gruppo squadra: non ci sono nuove positività al Covid-19

Buone notizie per il Como, dopo i recenti casi di positività al Covid-19 che hanno fatto si che venisse rinviato il match odierno contro l'Olbia (valevole per la 28^ giornata del Girone A di Serie C): dagli ultimi test effettuati, non sono emersi nuovi positivi.

Ecco il comunicato del club lariano:

"Il Como 1907 comunica che dall’analisi dei tamponi antigenici di oggi non sono emerse nuove positività al Covid-19. La squadra, successivamente ai controlli, ha svolto la sessione di allenamento secondo protocollo FIGC".