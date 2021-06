Cremonese, Giacchetta: "Albinoleffe società modello. Sarà un onore lavorare con Braida"

vedi letture

Il direttore sportivo Simone Giacchetta intervistato da Tuttoc.com ha parlato del quinquennio vissuto all'Albinoleffe, e culminato con la semifinale play off persa contro l'Alessandria, elogiando la società bergamasca: "Voglio ringraziare l'Albinoleffe che mi ha dato possibilità di lavorare in questi cinque anni. Ho iniziato con loro un percorso che ci ha portato quattro volte ai playoff ed una in semifinale. Ho avuto tanti giocatori giovani anche di categorie inferiori che ho visto crescere, ho lavorato con tanti allenatori ultimi due anni con Zaffaroni di cui ho apprezzato il lavoro. Ringrazio il presidente Andreoletti per aver creato una società modello in Lega Pro ma anche di altre categorie. Ho vissuto cinque anni con accanto collaboratori che sono diventati amici con cui ho condiviso emozioni e gioie. Si è creato un clima bello, un'alchimia con tecnico e calciatori che hanno costruito il mio presente e futuro. Arrivare quest'anno in semifinale è stato importante. - continua Giacchetta parlando poi della Cremonese, sua nuova squadra - Vado con grande entusiasmo con le voglia di confrontarmi categoria superiore. La Cremonese ha una tradizione di A e da quando è in B non è stata fortunata. Trovo professionisti importanti come Pecchia ma soprattutto Braida, sarà un onore per me lavorare con lui. Un percorso gratificante motivo di stimolo e crescita personale".