Ufficiale Rinforzo tra i pali per il Venezia: arriva fino a giugno l'esperto Stefano Minelli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Venezia ha reso noto l'arrivo di Stefano Minelli, che si aggiungerà alla squadra di Stroppa fino al termine dell'anno. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Il Venezia FC comunica di aver tesserato il portiere Stefano Minelli. Il giocatore ha firmato un accordo che lo legherà al club arancioneroverde fino al termine della stagione 2025/26. Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito tra i professionisti e disputato quattro stagioni collezionando 130 presenze e 33 clean sheet tra Serie B e Coppa Italia, Minelli, 31 anni, vanta una grande esperienza nel panorama calcistico nazionale.

Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Padova, SPAL, Perugia, Frosinone, Cesena, Südtirol, Feralpisalò e Novara, totalizzando complessivamente 126 presenze e mantenendo la rete inviolata in 50 partite nei campionati di Serie B e Serie C".

Le prime parole di Stefano Minelli:

“Sono felicissimo di essere approdato in un club prestigioso come il Venezia. Si tratta di una società con una storia importante e una grande identità, che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per progetto e mentalità. Quando è arrivata la chiamata del Venezia non ho avuto alcun dubbio: ho percepito immediatamente la serietà del progetto e la passione che circonda questa squadra. L’atmosfera che si respira al Penzo è qualcosa di unico, e non vedo l’ora di viverla.”