Venezia, Minelli dopo la firma: "Non vedo l'ora di vivere l'atmosfera del Penzo"

A corredo del comunicato con il quale il Venezia ha ufficializzato la firma di Stefano Minelli fino al termine della stagione sono arrivate anche alcune dichiarazioni da parte del portiere ex Brescia:

“Sono felicissimo di essere approdato in un club prestigioso come il Venezia. Si tratta di una società con una storia importante e una grande identità, che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per progetto e mentalità. Quando è arrivata la chiamata del Venezia non ho avuto alcun dubbio: ho percepito immediatamente la serietà del progetto e la passione che circonda questa squadra. L’atmosfera che si respira al Penzo è qualcosa di unico, e non vedo l’ora di viverla".

Cresciuto nel settore giovanile del Brescia, con cui ha esordito tra i professionisti e disputato quattro stagioni collezionando 130 presenze e 33 clean sheet tra Serie B e Coppa Italia, Minelli, 31 anni, vanta una grande esperienza nel panorama calcistico nazionale. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Padova, SPAL, Perugia, Frosinone, Cesena, Südtirol, Feralpisalò e Novara, totalizzando complessivamente 126 presenze e mantenendo la rete inviolata in 50 partite nei campionati di Serie B e Serie C.