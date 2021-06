Dg Catanzaro: "Già chiuso con due calciatori: al vaglio i dettagli. Poi 2-3 elementi in uscita"

vedi letture

Nel corso della trasmissione Catanzaro Live Streaming, è intervenuto il Dg del Catanzaro Diego Foresti. Tanti i temi toccati dal dirigente giallorosso, a cominciare dalla possibilità di giocare in casa la gara di Coppa Italia contro il Como: "La Lega sta intanto valutando tutte le domande di iscrizioni al campionato prima di fare gli accoppiamenti, ma dovremmo essere in quel di Como l'8 agosto. La possibilità però di giocare in casa con l'inversione di campo, invece che in un altro stadio lombardo, è concreta: è tutto comunque ancora da decidere".

Si passa poi al tema caldo del calciomercato: "Voglio fare una premessa. La proprietà Noto non è mai mancata nella voglia di far bene, ha sempre investito tanto e le posizioni ottenute in un girone ogni anno più difficile sono sempre state di tutto rispetto: lasciamo stare l'anno 2020, macchiato dal Covid-19, quel settimo posto non può esser calcolato. Ovvio poi che dopo l'anno appena archiviato la gente a Catanzaro si aspetta di veder migliorare quanto fatto, ed è quello che vorremmo anche noi, ma migliorare quel che è stato vuol dire arrivare primi: ce la metteremo tutta, ma stiamo anche investendo sul lato umano per crescere come società. Ripartiamo quindi dall'orgoglio del risultato ottenuto, e testa al mercato: voglio gente che abbia voglia di vestire questa maglia, Catanzaro non è una piazza come tutte le altre, e chi arriva lo capisce subito. Stiamo lavorando bene, Pelliccioni ci sta dando una grande mano, stiamo andando su profili importanti per quella che è la nostra piazza: i numeri dello scorso anno dicono migliore difesa del campionato e attacco sterili, sappiamo bene di cosa c'è bisogno. A breve usciranno i primi acquisti, e saranno tutti ragazzi che hanno voglia di venire a Catanzaro, questa per me è la cosa fondamentale perché io non posso pregare per far venire persone qui: sarà una squadra combattiva, come è nel nostro Dna".

Si va poi nel dettaglio: "In certi ruoli, dove serve più corsa e caratteristiche diverse, cercheremo di ringiovanire la squadra, lo scorso anno eravamo un po' datati per bruciare le tappe, poi l'idea è di trovare profili abituati a segnare. Saranno comunque tutti giocatori di prima fascia. Abbiamo già chiuso con due calciatori, ci sono gli ultimi dettagli al vaglio, ma già settimana prossima verranno annunciati alcuni giocatori".

Conclude: "Abbiamo le idee chiare su chi vorremmo chi rimanesse e su coloro che invece non rientrano più nel progetto, ma si parla di 2-3 giocatori in uscita. Se poi chi rimane non è contento di stare e vuole uscire... io non trattengo nessuno".