Dg Pro Vercelli smentisce: "Niente e nessuno si è presentato con alcuna richiesta per Comi"

Il direttore generale della Pro Vercelli Filomeno Rocco Fimmanò parla del momento della squadra soffermandosi anche sul capitano Comi: "Siamo tutti uniti e remiamo nella stessa direzione: giocatori, staff tecnico, dirigenza e società - riporta l'edizione odierna di Tuttosport -. Per questo siamo più forti anche rispetto a situazioni e voci che cercano di destabilizzare l’ambiente.

Mi riferisco alla notizia circolata in questi giorni riguardo a Comi, che smentisco categoricamente. Niente e nessuno si è presentato con alcuna richiesta. Comi è il nostro capitano, punto di riferimento fondamentale per questa squadra, dentro e fuori dal campo, e per aiutarci a invertire la rotta".