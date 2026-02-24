Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Sabatini regista dell'arrivo di Cosmi a Salerno. Faggiano non saldo e spunta un erede

Tommaso Maschio
Oggi alle 19:02
Nella giornata di oggi la Salernitana ha annunciato l’arrivo di Serse Cosmi in panchina per sostituire l’esonerato Giuseppe Raffaele. L’esperto tecnico, che era fermo da circa quattro anni dopo la fine dell’esperienza al Rijeka in Croazia, ritrova così in Campania quel Daniele Faggiano con cui aveva lavorato a Trapani dove aveva sfiorato la promozione in Serie A nel 2015/16.

La scelta di puntare su Cosmi però sembrerebbe avere un’altra regia secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com: quella dell’ex direttore sportivo della Salernitana (dal gennaio al giugno 2022) Walter Sabatini. Un dettaglio non indifferente visto che da qualche tempo la posizione dell’attuale ds Faggiano non è salda, tanto che si è vociferato più volte nelle ultime settimane di un possibile destino legato appunto a Raffaele.

La Salernitana infatti si starebbe guardando attorno per un sostituto e valuterebbe il profilo di Filomeno Rocco Fimmanò, attualmente direttore generale e uomo mercato della Pro Vercelli sempre in Serie C, per il futuro. Per il giovane dirigente si tratterebbe di un ritorno in granata dove ha ricoperto diversi ruoli operativi sia nel settore giovanile che nella prima squadra nei campionati di Serie A e Serie B.

Editoriale di Raimondo De Magistris
