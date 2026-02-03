Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
La dirigenza della Pro Vercelli: "Acquisti nel segno del futuro. Sogniamo i play off"

La dirigenza della Pro Vercelli: "Acquisti nel segno del futuro. Sogniamo i play off"
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:54Serie C
Tommaso Maschio

In un lungo comunicato apparso sui canali ufficiali del club il presidente della Pro Vercelli Ludovic Delechat e il direttore generale – e direttore sportivo - Filomeno Rocco Fimmanò hanno fatto il punto del lavoro degli ultimi mesi con ovviamente un’attenzione particolare al mercato appena concluso: “Negli ultimi mesi abbiamo lavorato con grande intensità e senso di responsabilità, e oggi possiamo dirci soddisfatti del percorso intrapreso e del modello operativo che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Fin dal nostro arrivo alla guida della Pro Vercelli, abbiamo ritenuto che la comunicazione, e soprattutto la trasparenza nei confronti dei nostri tifosi, dovesse rappresentare un pilastro fondamentale del nostro operato. - si legge nelle nota - Uno dei primi e più rilevanti interventi ha riguardato la stabilità del club. Abbiamo affrontato con determinazione il tema delle esposizioni debitorie ereditate, avviando un percorso di risanamento che oggi ci consente di gestire la società nel pieno rispetto delle normative e dei regolamenti. Parallelamente, abbiamo intrapreso un processo di profonda professionalizzazione dell’organizzazione, rafforzando strutture, processi e standard operativi affinché il club possa essere amministrato secondo criteri moderni, solidi e sostenibili”.

“Grazie all’impegno condiviso della proprietà, della dirigenza e dello staff tecnico, molti giovani hanno registrato una crescita significativa, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano. È il risultato di un lavoro quotidiano fatto di dedizione, attenzione ai dettagli e ricerca costante del miglioramento, con l’obiettivo di valorizzare ogni singolo elemento del gruppo e, allo stesso tempo, di rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione. - si legge in un altro passaggio - Come già sottolineato a inizio stagione, questo rappresenta per noi l’“anno zero”: un anno di transizione in cui, oltre a gestire diverse complessità ereditate, stiamo gettando basi solide per un progetto destinato a svilupparsi nel tempo in maniera coerente e ambiziosa. Allo stesso tempo, il concetto di “anno zero” non è mai stato sinonimo di attesa, ma di costruzione attiva: stiamo migliorando costantemente e continueremo a farlo con ancora maggiore determinazione in vista della prossima stagione”.

Spazio poi al mercato: “Siamo assolutamente ambiziosi. Stiamo lavorando e lavoreremo affinché possiamo concludere la stagione nel migliore dei modi, senza che nulla ci sia precluso, nemmeno il sogno dei playoff. Il mercato di gennaio si inserisce pienamente in questa strategia. L’arrivo di profili giovani come Regonesi, Boufandar, Perotti e Satriano, insieme all’innesto di esperienza di Del Favero, rispecchiano esattamente la nostra visione: investire su giovani talenti, costruire un patrimonio tecnico attraverso calciatori di proprietà e creare valore nel tempo. È un processo graduale ma chiaro, che ci sta portando nella direzione che desideriamo. - prosegue il comunicato con uno sguardo al futuro - Guardando avanti, l’idea per la finestra estiva sarà quella di compiere un ulteriore salto di qualità, inserendo elementi di esperienza e maggiore caratura tecnica. L’obiettivo è elevare il livello competitivo della squadra e favorire ulteriormente la crescita dei nostri giovani, creando un equilibrio capace di permetterci di competere per posizioni sempre più alte in classifica. Tutto questo sarà portato avanti nel pieno rispetto del nuovo “salary cap” introdotto dalla Lega. La sostenibilità economica non è per noi un limite né di certo un ostacolo, ma una scelta strategica essenziale. Vogliamo costruire un club sano, con fondamenta robuste, capace di crescere passo dopo passo e di generare valore duraturo”.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
