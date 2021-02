Di Gennaro saluta il ritorno di Carrera a Bari: "In ritiro tiravo il gruppo, ora tocca a te portarci in alto"

vedi letture

Dopo Carlo Perrone, anche un altro storico ex del Bari saluta con grande gioia il ritorno in biancorosso, questa volta come allenatore di Massimo Carrera. Si tratta di Antonio Di Gennaro, tricolore col Verona nel 1984/1985, che al San Nicola ha vissuto una parentesi di tre anni dal 1988 al 1991 proprio con il prossimo allenatore dei Galletti. "Bentornato Max - scrive sulla propria pagina Facebook -. In ritiro tiravo il gruppo, ora tocca a te portarci in alto! In bocca al lupo e buon lavoro"