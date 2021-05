Diamanti sul Livorno: "Grande dispiacere per la retrocessione, ma era una fine annunciata"

L'ex fantasista del Livorno Alessandro Diamanti, 91 presenze in due diverse esperienze tra il 2007 e il 2009 e nella stagione 2018/19, ha parlato a Il Tirreno commentando la retrocessione del club toscano in Serie D: "Sento un gran dispiacere che proprio non mi passa, sono dispiaciuto, ma non sorpreso da questo declino. Era una fine annunciata. Due anni fa ho toccato con mano i problemi che aveva il Livorno, li ho vissuti dall’interno per cui penso di poterlo affermare con cognizione di causa. Quando sono tornato nell’estate del 2018 ho ritrovato a lavorare per la società le stesse persone che c’erano quando andai al West Ham nel 2009. Allora io parto da questo presupposto: quando si vince è giusto mantenere il gruppo di lavoro. Ma in quei nove anni il Livorno aveva sì collezionato due promozioni, ma anche tre retrocessioni, non dimentichiamolo. E la retrocessione è il fallimento, la sconfitta di tutti, della società, della squadra, dei dirigenti, dell’ambiente. Ecco, quando sono tornato ho trovato tutto come prima, ma invecchiato di dieci anni. E poi gli spogliatoi più vecchi, le strutture lasciate andare, le docce che – proprio come prima – non funzionavano. Tutte cose che francamente in una città importante come Livorno non si dovrebbero vedere. Mettiamoci anche che quando sono tornato provenivo da anni di alto livello organizzativo in serie A, per cui la delusione fu forte".