Dietrofront Sogliano? Può rimanere a Padova: pensando a Pavanel per la panchina

Sembra quasi certo l'addio di Sean Sogliano al Padova, ma la situazione in terra veneta è in continua evoluzione, e niente è ancora detto. Se non il probabilissimo addio di mister Andrea Mandorlini.

Situazione, questa che obbliga il club a trovare alternative (Sandro Federico come Ds e Bruno Tedino come tecnico sono due opzioni); alternative da trovare anche se rimanesse Sogliano, almeno per la panchina. Stando a quanto riferisce L'Arena, il nome che potrebbe prendere quota è quello di Massimo Pavanel, ambito anche dal ChievoVerona, ma uscito dalle grazie della SPAL: un nome che, se i clivensi davvero vogliono, li obbliga a un'accelerata.