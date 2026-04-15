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Dopo il cambio in panchina, l'esonero del Ds: a Catania interrotto il rapporto con Pastore
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Non solo l'avvicendamento in panchina, con il ritorno di Domenico Toscano che rimpiazza l'esonerato William Viali. Un altro cambiamento è stato annunciato poco fa dal Catania, che ha optato per l'interruzione del rapporto con il Direttore Sportivo Ivano Pastore.
Di seguito, la nota del club rossazzurro:
"Catania Football Club rende nota l'interruzione del rapporto con il direttore sportivo Ivano Pastore. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella osserva: "La stima nei confronti dell'uomo e del professionista è inalterata, auguriamo a Ivano Pastore il meglio per il prosieguo della sua carriera".
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