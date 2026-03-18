Catania, il ds Pastore: "A gennaio preso il meglio che potevamo. Viali può lavorare su più soluzioni"

“Ringrazio il tecnico Toscano per aver trascorso con noi questi 15 mesi dove ho conosciuto un professionista serio, una persona trasparente e durante questi mesi ho capito perché ha raggiunto determinati risultati in carriera, ma purtroppo capitano anche situazioni che non sempre vanno come devono andare”. Il direttore sportivo del Catania Ivano Pastore ha parlato così nella conferenza stampa di presentazione del nuovo mister William Viali salutando il suo predecessore in panchina.

“Abbiamo cominciato a chiacchierare della rosa a disposizione con Viali che sa benissimo le problematiche avute a livello di infortuni, che accadono raramente perché quest’anno è successo di tutto e di più, ed è consapevole che gli unici giocatori che non rientreranno sono Aloi e Di Gennario, mentre Forte questa settimana farà l’ultimo esame di controllo sperando che sia tutto a posto. - prosegue Pastore come riporta Tuttocalciocatania.com - Rolfini sta superando quello che sembrava uno step di un infortunio limitato, invece nella botta ha avuto questa infrazione del quarto e quinto metatarso costringendolo a fermarsi più del dovuto, ma entro 15 giorni dovrebbe rientrare. Il mister comunque sa di avere un gruppo numeroso che gli consente di lavorare su diverse soluzioni che poi lui deciderà di attuare in base alle proprie esigenze”.

Pastore poi torna anche sul mercato di gennaio: “Dovevamo sostituire Cicerelli puntando su Bruzzaniti che in categoria penso sia uno dei pochi a poterlo sostituire per caratteristiche, poi siamo andati mirati su un difensore centrale, che poi sono diventati due per l’infortunio di Di Gennaro, e un centrocampista al posto di Aloi. A gennaio scegli il meglio che puoi prendere e noi abbiamo scelto il meglio che c’era per quello che potevamo fare. - conclude il ds etneo –Viali ha le proprie idee, ci auguriamo che nel suo modo di lavorare e intendere il calcio questi giocatori possano accrescere il valore finora mostrato a Catania“.