TMW Catania, Pastore sul FVS: "Difficoltà prevedibili, serve regolamentarlo meglio"

Non ha parlato solo di calciomercato e campionato Ivano Pastore, direttore sportivo del Catania, nel corso della sua intervista a TuttoMercatoWeb.com. Il dirigente del club etneo ha parlato anche di FVS e del suo impatto nel calcio di Serie C:

"È il primo anno e le difficoltà erano prevedibili. Può aiutare gli arbitri a sbagliare di meno, ma va regolamentato meglio. Non va bene spezzettare le partite con recuperi di 13-15 minuti: si perde ritmo e non è bello per il calcio. Sono fiducioso che si possa migliorare".