Ufficiale Doppio innesto per l'Alcione. In difesa arriva Pirola, a centrocampo l'esperto Bertoni

È con una nota ufficiale che l'Alcione comunica "l’acquisto di Filippo Pirola, difensore centrale classe 1998 proveniente dal Calcio Desenzano.

I primi passi nelle giovanili del Monza, poi una parentesi nel vivaio dell’Inter e infine al Renate, categoria Berretti. La prima esperienza nel calcio dei grandi la vive alla Pro Sesto (Serie D), quindi un’avventura oltreoceano (Connecticut, Stati Uniti) grazie a una borsa di studio prima della definitiva consacrazione alla Giana Erminio, con la quale ha vissuto la sua prima stagione in Serie C (2019/2020). Seguono le parentesi con NibionnOggiono, Caravaggio, Casatese e infine Calcio Desenzano, con il quale, oltre ad aver collezionato un totale di 40 presenze tra campionato, playoff e Coppa Italia, nell’ultima stagione sportiva è riuscito anche a realizzare una rete".

Ma non è questo l'unico acquisto. Il club milanese, fresco di promozione in C, "comunica di aver acquistato le prestazioni sportive di Luca Bertoni.

Centrocampista classe 1992, arriva dalla Pro Patria, con la quale nell'ultima stagione ha collezionato un totale di 23 presenze in Serie C, 15 delle quali partendo dal primo minuto. Prodotto del settore giovanile del Milan, prima di approdare in orange vanta esperienze a Sudtirol, Carpi, ancora Sudtirol e infine Pro Patria, quest’ultime due avventure intervallate da una parentesi in Albania".