Ufficiale Doppio rinforzo fra i pali per il Casarano: ecco Bacchin e Chiorra

vedi letture

Doppia ufficialità in casa Casarano. Il club pugliese ha annunciato di aver acquistato i portieri Filippo Bacchin e Niccolò Chiorra.

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Filippo Bacchin, classe 2002, portiere, proveniente dall’Alcione Milano. Bacchin ha vissuto le sue prime esperienze calcistiche nel Padova, dove ha fatto la trafila delle formazioni giovanili, per essere poi ceduto alla Luparense, e da qui, tramite sempre il Padova, sua società di appartenenza, all’Arzignano, in Serie D, dove vince il campionato. Nella stagione 2022-2023 il passaggio all’Alcione Milano, in Serie C. Nel campionato appena concluso, Bacchin ha collezionato 31 presenze, mantenendo la propria porta inviolata per 9 gare.

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Niccolò Chiorra, portiere, classe 2001, proveniente dalla Sampdoria. Niccolò ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Fiorentina, mettendosi in mostra nella selezione Under 19, prima del trasferimento all’Empoli, che sotto la sua costante osservazione ha fatto sì che il giocatore potesse crescere giocando con continuità nel campionato di Serie C. Negli ultimi 3 anni è stato il portiere titolare di Mantova, Taranto e Lucchese, fino a raggiungere, all’inizio della scorsa stagione il salto di categoria in Serie B con la maglia della Carrarese. Nel febbraio scorso il passaggio alla Sampdoria.