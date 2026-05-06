Savoia in Serie C: Emanuele Filiberto chiama il Genoa per un'amichevole dal sapore antico

Nel 1924 le due società si sfidarono per lo titolo con il Grifone che si cucì sul petto il nono, e ultimo, Scudetto della sua storia.

Il Savoia la scorsa settimana ha conquistato il ritorno in quella Serie C che mancava dal lontano 2000/01 quando il club non venne iscritto al campionato e fallì successivamente iniziando un percorso ventennale fra le serie minori e ulteriori rovesci economici fino all’approdo di Emanuele Filiberto di Savoia nel novembre del 2022 che diede il via a una vera e propria rinascita culminata con la vittoria in questa stagione del Girone I di Serie D.

Per festeggiare questo evento il numero uno del club campano, come riportato da Il Secolo XIX, ha deciso di invitare il Genoa per un’amichevole estiva visto un legame centenario che lega le due società. Nel 1924 infatti le due squadre si sfidarono per il titolo nazionale che vide i rossoblù trionfare, e cucirsi sul petto il nono e ultimo Scudetto della loro storia, grazie alla vittoria in casa per 3-1 e al pareggio esterno per 1-1.