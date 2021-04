ESCLUSIVA TMW - Il Como torna in B, Donè: “Vittoria scritta. Merito a Ludi, Bruccoleri e Gattuso”

esclusiva Il Como torna in B, Donè: “Vittoria scritta. Merito a Ludi, Bruccoleri e Gattuso”

La notizia del weekend di Serie C è senza dubbio la promozione in cadetteria del Como. Sulla società lombarda si è espresso anche Davide Donè ex scout del club lariano attraverso le colonne di TuttoMercatoWeb.com: “Fin da inizio stagione sono stato convinto che il Como, nonostante i grandi investimenti dell’Alessandria, avrebbe vinto il campionato. Sia Ludi che Bruccoleri sono due grandi professionisti e se lo meritano. Sono felice sia per loro che per il Como come società e piazza. Il destino poi a loro due riserverà l’ultimo turno interno di campionato contro il Novara, la loro precedente società. Chissà cosa sarebbe accaduto se avessero continuato a lavorare per il club azzurro. Un plauso poi va anche a mister Giacomo Gattuso, ex anche lui dei piemontesi, che ha fatto davvero un grandissimo lavoro”.