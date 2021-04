esclusiva Potenza, Panico: "Salvezza centrata, ma avremmo potuto fare i playoff"

Tra i protagonisti della storia recente del Potenza, c'è sicuramente il terzino sinistro Ciro Panico, arrivato in rossoblù nell'estate 2017, all'inizio di quella stagione che avrebbe poi consacrato i lucani al calcio professionistico.

Un curioso dato lo riguarda, è risultato tra i cinque migliori under 21 di C per cross effettuati con precisione: ma un bilancio molto più generico, il classe '99 lo ha fatto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com.

Osservando il turno di riposo sul finale, per voi solo una gara da giocare: riavvolgendo il nastro, che campionato è stato?

"E' stato un anno duro, ci sono stati tre cambi di allenatori, ma alla fine abbiamo centrato la salvezza con anticipo, e questo era l'aspetto più importante: C'è comunque molto rammarico, la rosa è buona e sicuramente potevamo raggiungere anche i playoff, ma per un insieme di situazioni è andato tutto diversamente: un anno storto, nel calcio capita. A ogni modo ci resta ancora la gara contro la Paganese da giocare, e vogliamo fare al meglio delle nostre possibilità".

Poi si parlerà di futuro, con la B che da tempo ti sta monitorando...

"Io penso a giocare, qua a Potenza sto bene, al resto ci penserà più avanti il mio agente Bruno Di Napoli: parlerà lui con la società e tutti insieme vedremo il da farsi".

A livello personale, come commenteresti questa annata?

"Al netto dei due mesi fuori rosa, ho comunque collezionato 24 presenze, e anche se negli ultimi due mesi ho giocato poco sono stato davvero molto felice di essere sceso in campo domenica, quando è arrivata la salvezza matematica. Sono molto legato a tutto l'ambiente, quattro anni nel solito club vogliono pur dire qualcosa".

Se tu dovessi fare una foto di questo quadriennio, che fermo immagine sceglieresti?

"Forse la vittoria del campionato di Serie D al mio primo anno in rossoblù. Ma di momenti bellissimi ce ne sono stati tanti, anche i playoff della scorsa stagione, che ci hanno visto sfiorare la semifinale: di sicuro per me Potenza è un percorso importante".