Finale playoff, più Padova che Alessandria. Ma il risultato resta fermo sullo 0-0

Primo tempo equilibrato al Moccagatta nella finale di ritorno dei play off di Serie C. Inizia meglio il Padova che dopo quattro minuti va vicino al gol prima con Jelenic, Parodi salva in corner, e poi Kresic che non inquadra la porta sugli sviluppi dell’angolo. L’Alessandria risponde al decimo con un tiro-cross di Parodi che quasi sorprende Dini costretto a smanacciare in corner. L’occasione migliore per sbloccare la gara arriva però al 20° con Jelenic che si presenta a tu per tu con Pisseri facendosi però ipnotizzare dal portiere grigio che si salva. Nel finale sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi con Chiricò il cui tiro viene deviato in angolo dalla difesa.

Alessandria-Padova [and 0-0] 0-0