Focolaio Covid-19 nella VirtusVecomp Verona, ma la gara playoff si gioca: la nota del club

Rinviata lo scorso weekend per un focolaio scatenatosi nella VirtusVecomp Verona, la gara playoff tra i veronesi e la Triestina si giocherà quest'oggi: il match sembrava a rischio visto che la situazione della compagine veneta non è andata migliorando, ma ieri le autorità sanitarie hanno dato l'ok alla partenza della truppa rossoblù verso il Friuli, e così la partita si giocherà.

Con la società che, dopo la partenza mattutina, ha precisato attraverso i propri canali social quanto segue:

"Li abbiamo a lungo sognati.. poi (meritatamente) lì abbiamo conquistati. Ce li aspettavamo diversi, adesso è tempo di disputarli. Nel rispetto del calcio, della competizione e di chi vi partecipa, dell'avversario di oggi, di TUTTI. Chi negli ultimi giorni non ha trovato di meglio da fare che insultarci farebbe bene a studiarsi le regole del gioco; gioco che inevitabilmente, in casa nostra, è passato in secondo piano.

Eppure siamo qui, pronti a fare la nostra parte, come sempre. Con questi calciatori: Giacomel, Pessot, Daffara, Delcarro, Danti, Pittarello, Chiesa, Danieli, Lonardi, Iurato, Paloka, Carlevaris, Marcandella, Sibi, Pellacani, Floriani, De Marchi, Manfrin, Zarpellon.

Per completezza d'informazione, i tesserati assenti causa Covid sono 13. 5 sono membri dello staff a cui vanno aggiunti i calciatori: Pinto, Mazzolo, Visentin, Arma, De Rigo, Amadio, Cazzola, Bridi.

Triestina - Virtus Verona

Stadio Rocco, ore 17.30

FORZA RAGAZZI".