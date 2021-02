focus La Top 11 del Girone A di Serie C: Magrassi (Pontedera) stellare. La Pro Vercelli pure

E' andata in archivio la 22^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Pontedera-Carrarese 1-1

Pro Patria-Olbia 1-0

Pro Sesto-AlbinoLeffe 2-2

Alessandria-Lecco 0-0

Grosseto-Lucchese 2-1

Giana Erminio-Novara 2-2

Pergolettese-Pistoiese 2-0

Livorno-Piacenza 0-1

Pro Vercelli-Renate 3-0

Como-Juventus U23 3-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-5-2:

Pisseri (Alessandria): ancora un prova grigia - e non per il colore delle maglie - della formazione piemontese, salvata nuovamente dal portiere. Autore di almeno tre parate che hanno evitato ai suoi la sconfitta: la continuità di risultati si fa anche così.

Hristov (Pro Vercelli): contro la capolista (scesa ora al secondo posto) si esalta, e fa tutto: difende, con estrema minuzia e precisione, e attacca. Per altro sempre con estrema precisione, andando anche vicino al gol e servendo l'assist a Costantino per il gol del raddoppio vercellese.

Canestrelli (AlbinoLeffe): giovane ma determinato e con la verve di un veterano. In una gara che si è giocata anche sui nervi, ha mostrato ottima tenuta mentale oltre che precisione nello svolgere il compito che gli era stato chiesto dal mister. Dalla sua parte non si passa.

Crescenzi (Como): prestazione sugli scudi per il centrale difensivo, salito in cattedra. Non una novità, è sempre più un perno per la squadra e le prestazioni certificano la sua importanza: senza la minima sbavatura nella sua zona di competenza, i baby bianconeri sono stati contenuti senza fatica.

Perico (Giana Erminio): un gran bel gol - un mancino di prima intenzione dritto nell’angolino - e continuità di prestazioni. Sempre più uomo squadra, il difensore prende le redini della fascia, spingendo in maniera costante e ordinata, oltre a eccellere nella sua fase di competenza.

Simonetti (Piacenza): la preziosa vittoria nello scontro salvezza coi labronici ha la sua firma, e non solo per il gol che è valso i tre punti. Nella ripresa, quando il Livorno pare avere più energie, salva sulla linea un tiro di Haoudi: è come un gol fatto. Doppietta quindi?

Gualdi (Pro Sesto): toglie le castagne dal fuoco ai suoi, una doppietta che vale molto di più di quello che poi è semplicemente stata. Tanto sacrificio, risulta elemento indispensabile per i suoi, oltre che... bomber aggiunto! D'altra parte, l'assenza dei gol del reparto avanzato qualcuno doveva compensarla...

H'Maidat (Como): è sempre nel vivo dell'azione, punge al momento giusto ed è estremamente propizio al gioco dei suoi. Bene in entrambe le fasi, è autore di una prova di livello, molto propositiva.

Iezzi (Pro Vercelli): il migliore tra tutti quelli scesi in campo. Senso di abnegazione e dedizione alla causa, lotta in ogni zona del campo, facendo tanto lavoro sporco e rendendosi funzionale al gioco dei suoi. Confeziona poi due assist su tre.

Magrassi (Pontedera): si conferma dopo la prova di domenica, forse rinfrancato anche dall'arrivo di Semprini. Diventa il classico 9, lotta con determinazione e voglia creando tanto gioco e conquistando molti falli nella metà campo carrarina: bello il movimento in profondità che porta all'espulsione di Borri. Bello anche il gol.

Morello (Pergolettese): è il più pericoloso e vivace dei suoi, e di conseguenza il più bersagliato della partita. Nel giorno della sua centunesima partita con la maglia dei gialloblù, sigla prima un prezioso gol, e si propone poi su tutto il versante offensivo con interessanti giocate e assist per i compagni.