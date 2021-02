focus La Top 11 del Girone A di Serie C: sugli scudi Kabashi e Maistrello del Renate

E' andata in archivio la 21^ giornata del Girone A di Serie C. Questi i risultati:

Olbia-Alessandria 1-2

Lecco-Livorno 1-0

Pro Vercelli-Pro Patria 0-0

Piacenza-Pontedera 0-2

AlbinoLeffe-Pergolettese 1-0

Carrarese-Pro Sesto 0-1

Renate-Grosseto 2-1

Lucchese-Novara 1-4

Juventus U23-Giana Erminio 3-2

Pistoiese-Como 1-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 4-3-1-2:

Pisseri (Alessandria): il dubbio rigore regala il primo vantaggio ai grigi, la papera di Tornaghi il secondo. Per il resto, da parte dei piemontesi, prestazione anonima, salvata solo dal portiere al quale si contano almeno quattro interventi che negano il pari all'Olbia: niente può sul rigore di Ragatzu.

Hristov (Pro Vercelli): partita gagliarda per il difensore, che dopo la sostituzione di Padovan non disdegna di fare l'attaccante aggiunto: Senza sbavature in fase difensiva, anche sotto porta crea scompiglio.

Lombardoni (Pro Patria): la difesa è ottimamente chiusa, ma lui tra tutti spicca per impegno e abnegazione. Bene sotto ogni fronte, protegge con autorità la sua area, sempre pulito e preciso negli interventi.

Varga (Pistoiese): ottimo l'impatto sulla gara del giocatore slovacco, che blocca le offensive del Como indistintamente dall'avversario che gli capiti a tiro. Fa valere anche il fisico, non solo la tecnica.

Gualdi (Pro Sesto): in un momento non ottimale, segna la rete che può valere un nuovo cambio di rotta per una squadra che si sta piano piano ritrovando dopo i fasti di inizio stagione. Iniezioni di fiducia notevole, basta questo per entrare di diritto nella top.

Nicco (Pro Patria): sull'ostico campo del "Piola" sa farsi valere, di fatto risultando il migliore tra tutti quelli scesi in campo. In mezzo dirige il gioco con maestria, bloccando anche le offensive avversarie: bene anche in fase di non possesso

Kabashi (Renate): sontuosa prova del centrocampista, schierato stavolta sulla trequarti. Dove svaria su tutti i centimetri di campo, senza però fare una piega quando c'è da rientrare per difendere. Suo il gol del primo vantaggio.

Ladinetti (Olbia): per la retroguardia alessandrina diventa un ostico avversario che, schierato in una posizione più consona alle sue caratteristiche, si inserisce con i giusti tempi, salta l'uomo e partecipa attivamente alla manovra dei sardi. Solo lo strepitoso Pisseri gli nega la gioia del gol.

Panico (Novara): imprendibile per la Lucchese e punto fermo per i suoi. Ha verve, grinta ed è autore di una prova concreta, fatta anche di sacrificio e servizio alla squadra. Ma coronata con un assist e un gol.

Maistrello (Renate): aggettivi finiti per l'attaccante, viene solo da chiedersi se la Fermana non si sia pentita di averlo ceduto. Prova da solito copione: fa salire la squadra, spezza il gioco quando i suoi devono rifiatare, aiuta in fase di copertura e serve l'assist per il gol che vale tre punti e nuovamente il primo posto.

Magrassi (Pontedera): segna il gol che sblocca la partita, e offre l'assist per il raddoppio. In avanti si muove bene, con grinta e tenacia, e lotta fino a quando rimane in campo.