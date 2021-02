focus La Top 11 del Girone C di Serie C: Lucca rilancia il Palermo, Avellino sempre più Forte

E’ andata in archivio la 24^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Casertana-Teramo 2-0

Catania-Francavilla 1-0

Foggia-Catanzaro 0-2

Juve Stabia-Avellino 0-1

Monopoli-Turris 3-1

Paganese-Vibonese 2-1

Palermo-Bisceglie 3-1

Potenza-Ternana Rinviata

Viterbese-Cavese 1-0

Ha riposato Bari

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-3-1-3:

Forte (Avellino): protagonista assoluto nel primo tempo con almeno tre interventi determinanti. Mostra grande coraggio quando esce disperatamente su Marotta lanciato a rete chiudendogli lo specchio della porta.

Rocchi (Avellino): grande partita per il terzino biancoverde, sempre attento in marcatura su Borrelli e perfetto anche nel gioco aereo. Si è distinto per un paio di ottime diagonali difensive che hanno consentito ai lupi di espugnare il Menti senza subire gol.

Martinelli (Catanzaro): gara autorevole al centro della difesa, il Foggia prova a rendersi pericoloso con una serie di cross da ogni zona del campo ma dà sempre la sensazione di leggere in anticipo le traiettorie. Perfetto.

Sales (Catania): Albertini lo aiuta molto con i raddoppi di marcatura, lui ha il merito di presidiare la zona di competenza con grande attenzione senza concedere un minimo di spazio agli avversari.

Carriero (Avellino): un centrocampista di livello per la categoria e per caratteristiche perfetto per il gioco di Braglia. Canta e porta la croce, dimostra grande consapevolezza dei propri mezzi e personalità.

Paolucci (Monopoli): sfrutta al meglio un assist di Soleri, si inserisce dalle retrovie eludendo la morbida marcatura di Signorelli e deposita in rete il pallone del 3-0 che chiude la partita.

Squillace (Paganese): fondamentale per la sua squadra pareggiare immediatamente per riprendersi dallo shock dello 0-1. Azione rocambolesca, ma è stato bravo a piazzarla all’angolino.

Carlini (Catanzaro): a otto minuti dalla fine trasforma con freddezza il calcio di rigore che dà la certezza di un successo che sa tanto di svolta.

Murillo (Viterbese): sovrasta Matino e sfrutta alla perfezione un cross dalla destra depositando di testa il pallone in fondo al sacco. Con il passare delle settimane ha scalato posizioni nelle gerarchie rispetto all’alter ego Rossi.

Lucca (Palermo): due gol simili, per dinamica, ma senza dubbio fondamentali. In entrambi i casi risolve una mischia in area di rigore avventandosi prima di tutti sul pallone con determinazione. A tratti imprendibile.

Cuppone (Casertana): il direttore sportivo Martone aveva chiesto una prova di grande carattere, il pallone che intercetta sul retropassaggio sbagliato di Costa Ferreira incarna perfettamente le qualità di questo gruppo. E’ stato poi un gioco da ragazzi battere il portiere, al netto di un terreno di gioco che poteva nascondere insidie.