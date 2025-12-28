TMW L'Arezzo punta alla Serie B per il rinforzo in attacco. Nel mirino c'è Panico dell'Avellino

Come abbiamo anticipato ieri, si sta accendo il calciomercato dell'Arezzo, che sta lavorando per rinforzare - o meglio, puntellare - la rosa in vista della seconda parte di stagione, che per gli amaranto sarà molto delicata: la vetta del Girone B di Serie C, complice anche la questione legata all'esclusione del Rimini, è a oggi appannaggio del Ravenna, ma la formazione toscana è a un solo punto di distanza.

Ecco quindi che, si pensa a Mauro Coppolaro per la difesa, con il classe 1997 che rientrerà nello scambio messo in piedi con la Salernitana, dove approderà invece Matteo Arena, ma chiaramente si guarda anche al reparto offensivo. Con l'Arezzo che, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, guarda alla Serie B per il rinforzo. Piace molto Giuseppe Panico dell'Avellino, che, come già detto, deve sfoltire la rosa ed è pronto a dirottare diversi calciatori in Serie C, ma per il momento il tutto è a uno stato abbastanza embrionale.

A ogni modo, la settimana che si sta per aprire sarà molto calda, non solo perché riprenderà il campionato di terza serie, ma anche perché il 2 gennaio prenderà il via la sessione invernale di calciomercato, che si preannuncia movimentata. Probabilmente sin dai primi giorni...