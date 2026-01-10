Ufficiale Ternana, colpo in attacco: dall'Avellino arriva Panico in prestito con obbligo di riscatto

La Ternana Calcio ha ufficializzato l’arrivo di Giuseppe Panico, rinforzando il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. L’attaccante classe 1997 si trasferisce in rossoverde dall’Avellino con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione delle Fere. Panico vestirà la maglia numero 18.

Cresciuto nel settore giovanile del Genoa, dove è stato allenato anche da Fabio Liverani, Panico ha costruito una carriera ricca di esperienze tra i professionisti. Nel suo percorso figurano le tappe con Cesena, Teramo, Cittadella, Novara, Juve Stabia, Crotone, Lucchese, Carrarese e Avellino, maturando una solida esperienza soprattutto tra Serie B e Serie C.

Nel dettaglio, l’attaccante originario di Ottaviano può vantare 2 presenze in Serie A, 92 presenze in Serie B con 8 gol e 10 assist, e 171 presenze in Serie C (incluse Coppa Italia di Serie C e Supercoppa), impreziosite da 30 reti e 10 assist. Importante anche il rendimento nel campionato Primavera, con 44 presenze e 19 gol tra Genoa e Cesena, oltre a 10 apparizioni in Coppa Italia.

Panico ha inoltre indossato a lungo la maglia azzurra delle nazionali giovanili: 49 presenze complessive tra Under 17, Under 18, Under 19 e Under 20, con 14 gol all’attivo. Nel suo palmarès spiccano il bronzo mondiale Under 17 in Corea del Sud e l’argento europeo Under 19 in Germania.