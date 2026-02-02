TMW
Renate, in tre si muovono per Spalluto: lui non vuole partire. La situazione
Situazione complessa in quel di Renate attorno al nome di Samuele Spalluto.
Sul giocatore, secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, ci sono numerosi interessamenti: dalla Pergolettese al Picerno, passando per il Pontedera. Finora, però, il classe 2001, autore di una prima parte di stagione da 21 presenze e 2 gol, non c'è stato alcun tipo di apertura all'addio al club nerazzurro.
Per lui, dunque, non è da escludere il rischio di finire fuori lista se la situazione non dovesse cambiare.
