Ufficiale Trento, accordo triennale con Amer Mehić: lo scorso anno era alla Pro Patria

A.C. Trento 1921 Srl comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Amer Mehic che ha sottoscritto con il Club un contratto sino al 30 giugno 2028.

Nato a Brescia il 25 marzo 2003, Mehić si forma nel settore giovanile dell’Atalanta, con cui debutta nel campionato Primavera nella stagione 2020-2021. Successivamente si trasferisce al Pescara, dove in due stagioni con la formazione Primavera totalizza 52 presenze, 8 gol e 6 assist. Nel 2023-2024 approda al Villa Valle, in Serie D, mettendosi in mostra con 7 reti e 4 assist in 31 partite. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della Pro Patria, collezionando 36 presenze, una rete e un assist.

Amer Mehić è pronto per indossare la maglia gialloblù: «Sono un centrocampista che cerca sempre di giocare per la squadra, mettendosi a disposizione in ogni fase del gioco. Mi piace attaccare, ma anche dare il mio contributo in fase difensiva. Grazie alla mia altezza cerco di sfruttare il colpo di testa, sia in fase offensiva che in copertura. Lo scorso anno, affrontando il Trento da avversario, sono rimasto colpito dallo stile di gioco, dall’organizzazione tattica e dal calore dei tifosi presenti al Briamasco».