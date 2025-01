Ufficiale Giana Erminio, Muzio in prestito in D: giocherà con il Fossano il resto della stagione

Dopo mezza stagione in Serie C per il centrocampista offensivo classe 2003 Muzio si prospetta una seconda parte di annata in Serie D con l'obiettivo di trovare maggiore continuità e mostrare le buone cose fatte intravedere un anno fa con l'Albinoleffe quando collezionò 22 presenze con una rete. Questo il comunicato del club di Gorgonzola:

“A.S. Giana Erminio comunica di aver ceduto, con la formula del prestito secco sino al 20/06/2025, le prestazioni del centrocampista Carmelo Muzio al Fossano Calcio, società piemontese che milita nel campionato di Serie D (gir. A).

Carmelo quest’anno con la Giana ha collezionato 2 presenze, una in campionato e una in Coppa Italia. A lui il nostro in bocca al lupo per questa seconda parte di stagione”.