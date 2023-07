ufficiale Albinoleffe, primo contratto da Pro per Muzio: ha firmato un annuale

vedi letture

A.C. AlbinoLeffe comunica che il calciatore Carmelo Muzio, centrocampista classe 2003, ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista che lo legherà al club seriano sino al 30 giugno 2024.

Prodotto del vivaio bluceleste, in cui ha militato dai Pulcini sino all'U19, laureandosi Campione d'Italia 2021/22 con la Primavera 3, al suo esordio assoluto in Prima Squadra, avvenuto in occasione della sfida di Coppa Italia Serie C AlbinoLeffe - Trento 10-9 (d.c.r.) del 3 novembre 2021, subentrò al minuto 78 fornendo i due assist per i gol di Ravasio e Tomaselli e, nella lotteria dei calci di rigore, siglando il quarto tentativo dal dischetto. Sin qui con la maglia dell'AlbinoLeffe ha messo a referto 14 presenze tra campionato e coppa.

"Sono molto contento di aver raggiunto questo traguardo - commenta Muzio - Ci tengo particolarmente a ringraziare la Società per l'opportunità che mi è stata data. È da quando sono piccolo che sono qui e per me è sempre un onore indossare la maglia bluceleste. Non vedo l'ora di iniziare a lavorare sul campo".

A Carmelo un grosso in bocca al lupo per il suo futuro a Zanica.