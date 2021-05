Gubbio, Torrente: "Gomez via per motivi familiari. Megelaitis? Troveremo uno più forte"

Il tecnico del Gubbio Vincenzo Torrente intervistato dal Corriere dell’Umbria ha parlato della prossima stagione partendo da due giocatori – Gomez e Megelaitis – che non faranno più parte della squadra: “Juanito già tempo mi aveva manifestato l’intenzione di riavvicinarsi a casa per problemi familiari. Gli saremo sempre grati perché con il Gubbio ha fatto cose straordinarie, che resteranno nella storia di questo club, ma come dice il presidente Notari ormai le strade sono diverse. Per quanto riguarda Megelaitis ho letto che ha dichiarato di un colloquio tra il suo procuratore e il presidente, ma questo non è vero. Più volte la società ha cercato di contattare il suo procuratore che ha sempre dribblato, rimandato e poi alla fine il contatto non c’è stato. Lui è liberissimo di andare in Serie B, vorrà dire che troveremo un giocatore più forte di lui. - continua Torrente – Fremo una squadra forte, con giocatori motivati e affamati, e che sappia far divertire i tifosi. Questo è quello che ho chiesto alla dirigenza e bisognerà vedere le risposte concrete del mercato”.